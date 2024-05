La deuxième édition du Salon national de l’industrie automobile et ses accessoires "Cirta auto" s’est ouverte, lundi après-midi à Constantine, sous le thème de "Soutien, partenariat et développement industriel" avec la participation de 40 exposants.

Cette manifestation économique de cinq jours, qui se tient à la salle Ahmed Bey (Zénith) à l’initiative de la société Event pro sous l’égide du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, regroupe plusieurs constructeurs automobiles agrées en Algérie, des entreprises de fabrication de pièces de rechange, des industriels et importateurs de motocyclettes au côté de plusieurs banques et compagnies d’assurance.

Le salon est une opportunité de présenter plusieurs marques de fabricants de voiture, camions et motocyclettes ainsi que de pièces de rechange, a indiqué dans une déclaration à la presse le représentant de la société organisatrice, Mounir Batraoui.

De son côté, le wali de Constantine, qui a présidé l’ouverture, a souligné que Constantine représente depuis l’indépendance un pôle de l’industrie mécanique constitué de plusieurs usines de production de pièces de rechange, de moteurs et d’engins divers, invitant les opérateurs économiques à y installer des usines de voitures et à profiter de la disponibilité du foncier industriel et de la main d’œuvre qualifiée.

Le premier jour du salon a connu une affluence notable de visiteurs venus de plusieurs wilayas de l’Est pour inscrire leurs demandes à la faveur des offres exceptionnelles faites à l’occasion par les agences et les avantages accordés par les compagnies d’assurance.