Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur avait adopté une politique visant à permettre à l'université de contribuer à la création de la richesse, ce qui s'est traduit, a-t-il dit, par la création de 96 incubateurs d'affaires et de 100 centres de développement de l'entrepreneuriat (CDE).Lors d'une plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales, M. Baddari a précisé que son secteur enregistre d'importants chiffres en matière de renforcement des entités de recherche, de développement et de valorisation économique présentes dans les établissements universitaires et de recherche, dont notamment la création de 96 incubateurs d'affaires, de plus de 3.000 espaces pour les start-ups et de plus de 100 CDE.