L'aggravation de la situation humanitaire à Ghaza et le silence du monde sur ce qui se déroule comme massacres inédits contre la bande de Ghaza augurent du «pire désastre de ce siècle», a affirmé le responsable de la Communication au Croissant-Rouge palestinien, Raed Al-Nims.

Dans une déclaration à l'APS, Raed Al-Nims a indiqué que «l'occupation sioniste a intensifié ses frappes contre les civils palestiniens depuis vendredi dernier, en ciblant de manière systémique les bâtisses d'habitation, en vue d'occasionner un plus grand nombre de victimes, et ce parallèlement à la coupure des réseaux de communication et d'internet de manière périodique, en vue de faire le blackout sur ses crimes épouvantables».

«La bande de Ghaza a connu, durant les dernières heures, plusieurs massacres contre les civils sans défense, dont le dernier en date est le carnage de Faloudja dans le camps de Jabaliya, mercredi matin, faisant des dizaines de martyrs, a fait savoir le même responsable qui précise que c'est le 2e bombardement que subit ce camps après le carnage de mardi, en plus d'autres massacres qui ont fait pas moins de 400 martyrs, dans la nuit de mardi.

Dans ce cadre, M. Al-Nims a mis en garde contre les répercussions du manque de carburant dans nombre d'hôpitaux, dans le contexte des derniers développements dangereux et de l'augmentation de l'intensité de l'agression qui entre dans son 26e jour».

«Nos hôpitaux travaillent dans des conditions catastrophiques et au-dessus de leurs capacités d'accueil et en dépit de tout, les hôpitaux admettent toujours plus de blessés, malgré l'épuisement du carburant, ce qui augure d'une véritable catastrophe», a déploré le même responsable palestinien.

«La poursuite de l'inertie dans laquelle se confine le monde concernant ce qui se déroule à Ghaza comme agression et exacerbation de la situation humanitaire, fait que le territoire vit la pire catastrophe de ce siècle, à savoir qu'elle souffre de l'obscurité la nuit et de coupure des réseaux de communication et d'internet, ce qui entrave le déplacement des staffs de secours et des prestataires des services médicaux vers les victimes et les blessés».

Le responsable de l'information du Croissant-Rouge palestinien, Raed al-Nims, a appelé tous les pays et les instances onusiennes à «intervenir pour faire cesser cette agression inique, avant que les cliniques et les hôpitaux de la bande de Ghaza ne deviennent des fosses communes pour tous».