La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), a organisé, mardi à Alger, des workshops sur la promotion et l'adaptation de la déclaration de soupçon aux normes internationales en vigueur, indique un communiqué du ministère des Finances. Ces workshops qui se poursuivront jusqu'à mercredi, ont été organisés en collaboration avec le Bureau régional Moyen Orient-Afrique du Nord relevant de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), et le Programme Facilité Globale de l'Union européenne pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces workshops ont été inaugurés par président de la CTRF, M. Mohamed Saoudia, en présence du président de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), d'une conseillère à la délégation de l'Union européenne en Algérie, des représentants et des experts du programme (Facilité Globale), des membres du conseil de la Cellule et des représentants des banques et des établissements financiers. Et de rappeler que ces ateliers s'inscrivent dans le cadre du "soutien à la mise en œuvre des normes internationales et des recommandations issues de la dernière évaluation du groupe de travail financier de la région du Moyen Orient-Afrique du Nord (MENA)". Ces workshops visent également à "soutenir les efforts consentis pour l'amélioration de la qualité et de la conformité des rapports de signalement des déclaration de soupçon transmis à la CTRF". Ces ateliers ont également pour objectif d'"échanger les vues sur les nouvelles techniques et pratiques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme à travers le système financier", a ajouté la même source. Le ministère a soutenu dans son communiqué que "le rôle majeur dont s'acquittent les banques et les établissements financiers dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en fait une partie intégrante du système financier, tout en leur conférant un rôle pivot dans le renforcement de la transparence financière". "Il est désormais nécessaire de réaliser l'équilibre entre la sécurité, la protection de l'économie et des investissements des Etats et des sociétés pour garantir le développement durable et atteindre la prospérité", selon le communiqué. La journée d'études a été une occasion pour mettre en exergue le décret exécutif N 06-05 du 9 j anvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu, ainsi que l'accusé de réception de la déclaration de soupçon, en relation directe avec le thème de l'atelier. "La cellule de traitement du renseignement financier aspire à numériser les déclarations de soupçon en vue d'en améliorer la qualité et d'optimiser le degrés d'interactivité avec les banques et les établissements financiers", ajoute la même source. L'Algérie a voué une grande importance à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à travers la ratification de toutes les législations et les chartes internationales y afférentes, et la réponse à l'urgence de la coopération internationale dans ce domaine. Elle s'est également engagée, à l'instar de la plupart des pays à travers le monde, à élaborer et à actualiser un système juridique adapté pour faire face à ces défis, ainsi qu'à créer des structures exécutives chargées de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conclut le document.