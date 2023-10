L'état de santé de 12 détenus palestiniens atteints de maladies se dégrade, a alerté dimanche la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens. Dans un communiqué repris par Wafa, la même source a fait savoir que les 12 détenus se trouvent actuellement dans la clinique de la prison de Ramla. Leur état de santé a été qualifié de "critique", a ajouté la commission, soulignant qu'ils ont besoin de prise en charge pour sauver leur vie. Elle a également indiqué que les prisonniers souffraient de conditions de détention difficiles. Ces cas s'ajoutent à ceux nécessitant une prise en charge médicale, dont des blessés par balles réelles, des handicapés et des personnes souffrant de maladies chroniques et de tumeurs malignes depuis des années. L'administration pénitentiaire d'occupation "continue de violer les droits des prisonniers, en particulier des malades, et néglige délibérément leurs conditions de santé difficiles, s'abstient de leur fournir les soins nécessaires et ne leur donne que des analgésiques et des sédatifs, san s les traiter correctement", a détaillé la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens. Plus de 700 détenus palestiniens malades se trouvent dans des prisons de l'occupation sioniste. Parmi eux, environ 200 souffrent de maladies chroniques et de cancers. La négligence médicale est une politique utilisée par l'occupation sioniste contre les détenus palestiniens, entraînant souvent la détérioration de leur état de santé et conduisant en conséquence à la mort.