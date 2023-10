Le service régional de lutte contre le trafic de stupéfiants à Annaba a démantelé, la semaine écoulée, un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de psychotropes, conduit par un Marocain établi à l'étranger, et saisi plus de 387.000 capsules de psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué des services de la Sûreté nationale. Les investigations diligentées par le même service ont permis "l'arrestation de deux individus, dont un de nationalité libyenne, résidant au Maroc et la saisie de 387.555 capsules de psychotropes de type Prégabaline, de fabrication étrangère", lit-on dans le communiqué. Les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République près tribunal d'El Aouinet de Tébessa, le 01.10.2023, pour délit d'importation, de détention et de transport illégaux de produits psychotropes, dans le cadre d'un groupe criminel organisé, tandis que 3 éléments du réseau se trouvent en dehors du pays", conclut le communiqué.