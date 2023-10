La brigade de la police judiciaire relevant de la sureté de la circonscription administrative d'Hussein Dey (sûreté de la wilaya d'Alger), ont démantelé des réseaux de trafic de stupéfiants et de comprimés psychotropes, et procédé à l'arrestation de 6 suspects, indique lundi un communiqué des services de la sûreté nationale. La brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative d'Hussein Dey (sûreté de la wilaya d'Alger) ont arrêté 3 individus pour constitution d'une bande de malfaiteurs et trafic de stupéfiants (cannabis), précise la même source. Agissant sur la base d'une information parvenue aux éléments de la brigade faisant état de trois suspects en possession d'une grande quantité de drogue (cannabis) dissimulée dans un bâtiment à la rue Mohamed Belouizdad, la même brigade a chargé ses éléments de procéder à l'interpellation des trois suspects selon un plan bien ficelé, ajoute le communiqué. L'opération s'est soldée par la saisie de 9 feuilles de cannabis de 920 g et une petite balance électronique. Les suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal d'Hussein Dey. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, la Brigade de police judicaire de la circonscription administrative d'Hussein Dey, 3 individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, trafic de comprimés psychotropes et port d'armes blanches prohibées. L'affaire est intervenue suite à des descentes de la Brigade au niveau du secteur de compétence d'Hussein Dey où les éléments de la Brigande ont repéré un suspect. L'individu a été interpelé et a subi une fouille corporelle qui a permis de trouver en sa possession 45 capsules de psychotropes. Après enquête, les deux suspects qui fournissaient à cet individu ces poisons ont été arrêtés. Après perquisition des domiciles des mis en cause, 455 comprimés psychotropes ainsi que des armes blanches et 14500 DA ont été saisis. Les suspects ont été déférés devant le procureur de la République d'Hussein Dey conformément aux procédures pénales.