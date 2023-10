D’intenses préparatifs sont entrepris par le secteur du tourisme à Djanet en prévision de la saison touristique saharienne 2023/2024 pour faire de la capitale du Tassili n'Ajjer une destination privilégiée pour les visiteurs, tant nationaux qu'étrangers. La direction du tourisme et de l'artisanat (DTA) a, par souci d’assurer un séjour agréable aux touristes, pris, en coordination avec les acteurs et partenaires dont les 53 agences de tourisme que compte la région, une batterie de mesures et dispositions susceptibles d’assurer le succès de la nouvelle saison touristique, qui s'étend d’octobre à avril, a indiqué le DTA, Almine Hammadi. Pour ce faire, un riche programme a été concocté par la DTA consistant en l’organisation, au niveau des structures hôtelières, agences de tourisme et autres maisons de jeunes, avec le concours des secteurs de la jeunesse, de la culture, de l’environnement et d’autres acteurs, d'activités, manifestations et expositions d’artisanat, dont la célébration du riche agenda des fêtes prévues dans la région. L’on relève, à ce titre, l’organisation de la fête d’artisanat du Tassili-N’Ajjer, prévue décembre prochain, qui drainera, comme à l’accoutumée, une large participation de l’intérieur et de l’extérieur de la wilaya, en sus de la mise sur pied de sessions de formation en direction des artisans et l’animation, avec le concours de la société civile, de campagnes de sensibilisation sur l’organisation et le succès à conférer aux manifestations festives locales. Dans cette perspective d’atteindre le franc succès de la saison touristique, la DTA s’attèle à coordonner avec la direction du commerce des virées d’inspection au niveau des structures d’accueil pour évaluer de visu les conditions réunies à un séjour agréable des visiteurs de la région. S’agissant des structures d’accueil, le secteur dispose de quatre hôtels d’une capacité globale de 207 lits, d’une zone d’expansion touristique (ZET) vaste de 8.600 ha, en plus de l’inscription d’un projet de réalisation d’un camp touristique dans la commune de Bordj El-Houas. La DTA entend, dans l’objectif d’étendre la carte touristique de la région, établir, en concertation avec les partenaires du secteur, de nouveaux circuits touristiques à évaluer et homologuer par les instances spécialisées. Ces nouveaux parcours touristiques devraient étoffer les grands tracés menant vers les sites disséminés à travers les régio ns touristiques de Tadraret El-Hamra, Assendilene, Oasis-Ihrir et Sifar, qui avaient accueilli, la saison dernière, le plus grand nombre de touristes, à la faveur, outre la richesse en atouts naturels, des moyens humains et matériels mobilisés pour garantir d’intéressantes randonnées et d’agréables séjours. La monographie touristique de la wilaya de Djanet s’était vue renforcer, la saison dernière, d’un nouveau circuit, dont le centre d’artisanat du quartier d’Azelouaz est le point de départ, via le marché Tadjkal, le musée du parc culturel et les trois Ksour d’Azelouaz, El-Mihane et Adjahil, pour atteindre le musée de la source d’eau douce "Tilemzeyess".

-Nouvelles mesures pour promouvoir la destination

Les efforts visant à amorcer une belle saison touristique et promouvoir la destination Sud, notamment, ont également donné lieu à la tenue, par les agences touristiques de la wilaya, d’une série de réunions dédiées aux préparatifs de la saison et à l’examen des contraintes rencontrées à soulever aux parties concernées. Cette disposition manifestée par les tour-opérateurs de bien amorcer la nouvelle saison a été sanctionnée par la prise d’une décision commune portant unification des couts des prestations offertes par les agences lors des randonnées, tous circuits confondus. In terrogé par l’APS, le président du Syndicat national des agences touristiques, zone Tassili-N’Ajjer, Baba Bendehhane, a souligné que la fédération des efforts et l’unification des prix constituent une nouvelle démarche pour promouvoir les prestations et attirer les touristes, notamment étrangers. Se félicitant de l’inauguration de la nouvelle ligne aérienne directe entre Paris (France) et Djanet (Algérie), l’intervenant qui a estimé que cette décision avait influé positivement sur les activités touristiques au titre de la saison écoulée, a émis le souhait de voir l’ouverture d’autres dessertes aériennes internationales vers la région permettant aux touristes de rallier directement la ville de Djanet. Ce regain d’intérêt pour la destination Djanet augurant d’une saison touristique prometteuse devrait, par conséquent, influer positivement sur les activités commerciales dans la région, notamment les produits de l’artisanat. Ce segment revêt une grande importance en tant que levier pour le secteur du tourisme dans la région, à la faveur des facilités et avantages accordés aux artisans, et l’organisation de manifestations mettant en valeur le patrimoine artisanal local, label de la région. Par souci de s’impliquer dans cet essor, les artisans de Djanet se sont employés, en prévision de la nouvel le saison touristique, à améliorer et diversifier leurs produits pour satisfaire la demande lors des expositions. Dans ce cadre, l’artisane Aziza Abdeddayem, versée dans la vannerie et la couture traditionnelle, fonde de larges espoirs sur la réussite de la nouvelle saison au regard, a-t-elle argué, des potentialités et facteurs de réussite, nonobstant certaines contraintes liées à l’insuffisance des locaux commerciaux nécessaires pour l’écoulement de ses produits auprès des touristes. L’on relève, à ce titre, que le secteur recense 1.222 artisans versés dans divers créneaux qui connaissent un développement florissant de par les chefs-d’œuvre proposés aux touristes au titre des éditions de la saison touristique saharienne.