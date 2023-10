Les habitants de Djanet, perle du Tassili, renouent, comme à l'accoutumée, avec les activités marquant la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif, en perpétuant le "Takatchilt", un jeu préservé d’une génération à l’autre dans la région du Tassili-N’Ajjer. Appelé également "Tikerkiret", ce jeu usant d’un ballon fait à base de peau de chameau, cousu de feuilles et de brins, met aux prises deux équipes représentant les deux flancs Nord et Sud des trois Ksour de Djanet, et échangeant des passes au moyen d’un bâton en bois, en forme de batte, pour investir le camp adverse. Les trois Ksour de Djanet s’efforcent à consacrer cette tradition en organisant le tournoi le 18 du mois hégirien, septième jour de la naissance du prophète Mohamed (QSSSL), à travers des derbys annuels au niveau des trois stades appropriés existant dans les trois Ksour, dont la place de "Dag-Djailali" d’Azelouaz, "Dag-Innanou" à Ksar El-Mihane et le terrain "Dag-Bou Ghala El-Menifa" du Ksar d’Adjahil, permettant ainsi à un public nombreux d'apprécier ces joutes sportives et récréatives qui font partie d’un ri tuel affrontement. Une ambiance bon enfant anime les supporters qui soutiennent bruyamment, par l’exécution de danses folkloriques au rythme de l’instrument de percussion "Ganga" et de chants, leurs favoris par d’interminables et inlassables applaudissements, contre le camp adverse, traditionnellement hué, mais dans un esprit sportif irréprochable.

-Le patrimoine du Tassili-N’Ajjer en quête de valorisation et de préservation

Le jeu de Takatchilt, étant une des composantes du patrimoine locale, annule, le jour de son déroulement, tous les autres rendez-vous et activités pour permettre aux citoyens de se délecter d’un rituel séculaire regroupant les différentes catégories et couches sociales de la région, ascendants et descendants, a confié le président de l’association culturelle "Toghourfit" du Ksar d’El-Mihane, Othmane Beneggas, intéressé également par le patrimoine de la région. Le même responsable associatif a déploré qu’en dépit de l’organisation annuelle de ce tournoi ancestral, celui-ci demeure en quête d'avantage de valorisation et de préservation à la faveur des efforts des chercheurs et anthropologues. Pour sa part, Cheikh Mustapha Chalali, imam de la mosquée "Ali Ben-Abi Taleb" du quartier El-Mihane, ville de Djanet, a indiqué que ce jeu tradi tionnel, un segment marquant les festivités du Mawlid Ennabaoui Echarif dans la région, est mis à profit par la population locale, au terme des autres activités religieuses et processions, pour revivre des scènes de joie et cimenter les liens sociaux et de solidarité. L’on relève que le répertoire festif de la région du Tassili-N’Ajjer est riche en évènements culturels et cultuels, à l’instar de la fête annuelle de Sbeiba, fixée le 10eme jour du mois hégirien de Moharrem, en sus d'autres atouts importants et innombrables dont jouit la région, véritable musée à ciel ouvert et vers laquelle affluent de milliers de touristes de l’intérieur et de l’extérieur du pays. A ce titre, pas moins de 26.335 touristes, dont 5.335 visiteurs représentant 37 nationalités étrangères, avaient rallié, au titre de la dernière saison touristique, les différentes régions touristiques et archéologiques de la wilaya de Djanet.