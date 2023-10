Le nombre de projets d'investissement inscrits dans la wilaya de Djelfa s'élève à 46 projets, dans les secteurs industriel et agricole essentiellement, d'une valeur de plus de 13 milliards (mds) de DA, selon un récent bilan du guichet unique décentralisé de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI). Les projets inscrits entre le 1er janvier et le 26 octobre 2023 permettront la création de plus de 1660 emploi, selon les données du guichet dont l'APS a pris connaissance en marge de la visite de travail et d'inspection effectuée, dimanche dans la wilaya, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le nombre de projets inscrits depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'investissement (2022) a atteint un total de 454 projets. Le secteur industriel représente environ 40% des projets inscrits depuis janvier 2023 pour une valeur financière de plus de 6 mds de DA et le secteur agricole 22% des projets d'investissement déclarés au niveau local pour une valeur de 3,6 mds de DA. Quant au secteur du bâtiment et des travaux publi cs, le guichet unique décentralisé de Djelfa a recensé, jusqu'au 26 octobre, 8 projets (18%) avec des investissements estimés à 625 millions de DA. A une question sur les principaux projets prévus dans la wilaya, le responsable du guichet unique, M. Belkacem Messaoudi, a affirmé que de "grands projets seront réalisés à la faveur de la nouvelle loi sur l'investissement, notamment dans l'industrie automobile, la fabrication du sucre de betterave et la fabrication d'appareils respiratoires dans le cadre d'un partenariat algéro-suédois". Il s'agit aussi du projet de production de pompes à eau, d'une unité de production de pâtes, d'un projet de transformation des viandes blanches dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois et d'une unité de production d'eau minérale, a-t-il ajouté. La wilaya enregistre également, selon le même bilan, une dynamique d'investissement dans plusieurs autres secteurs, tels le tourisme, les services, le transport et la santé. Messadoudi a souligné, en outre, que la wilaya disposait de capacités d'investissement prometteuses dans plusieurs secteurs, comme les industries manufacturières, l'agroalimentaire, la sous-traitance dans la mécanique, les énergies renouvelables, le tourisme, l'industrie pharmaceutique et l'industrie textile. En plus de ses atouts économiq ues non négligeables grâce à ses ressources naturelles et humaines et à son cachet pastoral et agricole, la wilaya de Djelfa se distingue par ses grandes capacités d'investissement de par sa position géographique de trait d'union entre le nord et le sud, qui lui permet d'être une "plateforme d'exportation" à l'avenir, notamment via la Route transsaharienne, a-t-il conclu.