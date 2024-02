L'opérateur Algérie Télécom (AT) a annoncé, jeudi, le lancement d'une solution de sécurité informatique "Dr Web Antivirus", à l'occasion de la Foire algérienne de l'entrepreneuriat, formation et économie numérique, qui se tient du 8 au 10 février 2024 à Annaba.

"Dr Web Antivirus" est une solution de sécurité informatique qui "offre une protection complète contre les menaces en ligne notamment les logiciels malveillants et virus", souligne l'entreprise publique dans un communiqué.

Selon Algérie Télécom, cet antivirus, qui "est reconnu dans le monde pour son efficacité à détecter et à éliminer les menaces numériques, garantit une navigation en ligne sans failles, tout en offrant des fonctionnalités avancées telles que le contrôle parental".

Cette solution de sécurité, dédiée aux clients particuliers et professionnels, est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, MacOS, Android et iOS, proposant plusieurs niveaux de protection adaptées aux besoins et exigences des utilisateurs.

"Dr Web Antivirus" sera disponible, à partir de samedi prochain sur l'ensemble du réseau commercial d'Algérie Télécom ainsi que sur la boutique en ligne www.idoomarket-at.dz, précise le communiqué.