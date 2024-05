L’Algérie a tracé sa voie vers l’avant au sein du continent africain, portée par une vision ambitieuse et des résultats économiques "impressionnants", a souligné, un media béninois, tout en relevant que cette ambition du pays repose sur des "fondements solides".

"L’Afrique regorge de dynamisme économique, et un pays maghrébin semble bien décidé à prendre la tête de ce mouvement. Loin des tumultes politiques et des crises qui secouent parfois le continent, l’Algérie trace sa voie vers l’avant, portée par une vision ambitieuse et des résultats économiques impressionnants", a écrit la Nouvelle Tribune, quotidien basé au Bénin.

Intitulé "Afrique : ce pays maghrébin veut devenir la 1ère puissance", cet article a mis en avant les récentes données du Fonds monétaire international (FMI) sur le produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie qui a atteint 266,80 milliards de dollars, ce qui confirme, selon le journal, que le pays a franchi un "nouveau cap en 2024".

"Cette performance remarquable catapulte le pays au troisième rang en Afrique, reléguant le Nigeria à une place inférieure", a-t-il également relevé, en mentionnant que "pour les autorités algériennes, ce n’est qu’un début".

Dans ce contexte, la publication a rappelé les récentes déclarations tenues par le ministre des Finances, Laaziz Faid, lors de sa conférence de presse les conclusions des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, auxquelles il avait pris part la semaine dernière à Washington.

Il s’agit notamment des propos du ministre inhérents à l’objectif fixé de surpasser le seuil des 400 milliards de dollars de PIB dans les années à venir.

"Si l’Algérie parvient à dépasser cette barre symbolique des 400 milliards de dollars, elle se positionnera incontestablement parmi les premières puissances économiques du continent ", a estimé la Nouvelle Tribune en assurant que "cette vision audacieuse n’est pas simplement un rêve éphémère", mais repose sur "des fondements solides".

Le journal a cité, dans ce sillage, le niveau du PIB national de l’ordre de 32.000 milliards DA et la dynamique actuelle de l’investissement et les indicateurs macroéconomiques favorables du pays.

"Ces facteurs, combinés à un climat d’investissement propice, offrent à l’Algérie l’opportunité unique de réaliser ses aspirations économiques", a soutenu l’auteur de l'article en évoquant au passage la valeur de la monnaie nationale, considérée comme un "indicateur crucial de la stabilité monétaire et qui a enregistré une progression de 4,5% par rapport au dollar américain".

En outre, la même publication a évoqué le projet du dinar numérique de la Banque centrale, la numérisation de l’économie et la lutte contre le marché parallèle, qui sont, a-t-elle mentionné, "au cœur des préoccupations du gouvernement et qui démontrent l’engagement à moderniser les infrastructures financières du pays".