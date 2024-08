S’exprimant lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite à Bouira, où il a inauguré deux groupes scolaires et un collège d’enseignement moyen (CEM), M. Belaabed a expliqué qu’en prévision de la prochaine rentrée scolaire, 354 nouvelles écoles primaires seront ouvertes, outre 162 CEM et 88 lycées.

Il a également annoncé la réception de 459 cantines scolaires en prévision de la prochaine rentrée sociale à travers les différentes wilayas du pays.

Le ministre a loué, à l'occasion, les "gros efforts" fournis pour le développement du secteur de l'éducation nationale dans la wilaya de Bouira, mais aussi dans les autres wilayas du pays.

"Toutes les wilayas sont devenues des chantiers qui avancent à un rythme très acceptable. Ca va nous permettre de réceptionner ce grand nombre d’établissements au niveau national", a-t-il dit, affirmant que son département œuvrait à améliorer et à rationnaliser davantage la gestion des établissements scolaires.

Abordant le dossier de la numérisation, le ministre de l'Education nationale s’est réjoui du rôle de la technologie dans le développement de son secteur.

"La numérisation nous a beaucoup aidé à préparer la prochaine rentrée scolaire, notamment en ce qui concerne les inscriptions en ligne pour les élèves de la première classe du primaire", a-t-il souligné.

Et de préciser: "nous avons réussi à inscrire un grand nombre d’élève en première année primaire et à atteindre à la fin juin dernier un taux de plus de 98,9 % en un temps record grâce à la numérisation".

Le ministre a souligné dans ce contexte, que 1700 écoles primaires seront dotées progressivement de tablettes numériques en prévision de la prochaine rentrée scolaire à travers le pays.

Par ailleurs, M. Belaabed a annoncé l'organisation d'une conférence nationale le 8 aout prochain à Mostaganem pour discuter des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire.

S’agissant de la distribution de la prime scolaire de 5000 DA aux élèves démunis, le ministre a fait savoir que l’opération "tire à sa fin et a atteint un taux de 99%".