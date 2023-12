Plus de 30 participants sont attendus à la 8e édition du Festival d’El Gour de la course de méharis, dont le coup d’envoi est prévu samedi prochain dans la commune de Brizina, a-t-on appris des organisateurs. Le président de l’Association locale du tourisme "Diwane Brizina", Mustapha Lakhdari, a déclaré que la 8e de cette manifestation, qui attire chaque année des centaines de touristes en provenance des différentes régions de la wilaya d’El Bayadh et d’autres régions du pays, sera organisée sous le slogan "le tourisme et l’investissement vert, résistance et défi". Les méharistes attendus à cette manifestation culturelle sont issus des wilayas d’Adrar, Ouargla, Ghardaïa, Timimoune, El Ménéa et la wilaya hôte, El Bayadh, indique-t-on. Conformément à la tradition établie depuis l’organisation de la 1ère édition, les participants, répartis sur deux groupes, auront à concourir sur un parcours d’une distance de 1,2 kilomètre, à raison de 5 tours pour le premier groupe et 4 tours pour le second, a expliqué la même source. Cette manifestation, dont la programmation c oïncide avec la saison du tourisme saharien, constitue une opportunité pour la promotion des sites touristiques de la région de Brizina, à l’instar de la région d’El Gour, Ksar Bent El Khass, l’oasis et le barrage du chef-lieu de la commune, ainsi que ses beaux sites dunaires, a indiqué la même source.