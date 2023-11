Une délégation du ministère de l’Agriculture et Développement rural (MADR), vient d'achever une visite de travail à El-Méniaâ, au cours de laquelle elle s'est s’enquise des opportunités d’investissement dans le secteur agricole, en prévision de la création d’un pôle spécialisé en production de la betterave sucrière, a-t-on appris jeudi des membres de cette délégation ministérielle. S’exprimant à l'issue de cette visite, le directeur du foncier agricole et de la mise en valeur des terres au MADR, Wahid Tefiani, a indiqué à l’APS que "cette tournée qui intervient en application des directives du ministre du secteur, a pour objectif de s’enquérir des opportunités d’investissement dans le secteur agricole notamment les périmètres agricoles consacrés aux cultures stratégiques, et ce en prévision de la création d’un pôle agricole spécialisé en production de la betterave sucrière". L’opération d’attribution du foncier agricole destiné à accueillir ce projet prometteur, au profit d’un opérateur économique qualifié, se fera via la plateforme numérique de l’Office de développ ement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) qui prévoit, à ce titre, la création de nouveaux périmètres agricoles à travers des wilayas du sud et du grand sud du pays, au titre de son 4ème portefeuille foncier, a-t-il souligné. "Ces visites de terrain effectuées par les membres de la délégation, en compagnie des représentants locaux du secteur et des investisseurs, vont permettre de contribuer à l'élaboration d'une feuille de route portant sur l’exploitation optimale du potentiel existant et la concrétisation de ce futur pôle agricole". De son côté, le directeur général de l’ODAS Djoudi Guennoune, a fait savoir que 19.000 hectares sont destinés aux cultures stratégiques à El-Méniaâ, dont une surface importante sera réservée à la production de la betterave sucrière. Et d’ajouter que ses services s’emploient à mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer l’accompagnement des porteurs de projets désireux de s’investir dans les filières agricoles stratégiques. La délégation ministérielle a, à cette occasion, entendu un exposé de la direction locale des services agricoles (DSA) sur la situation actuelle du foncier agricole attribué, exploité et l’opération d’assainissement, ainsi que le bilan des réalisations du secteur. Lors de cette tournée de deux jours, la déléga tion s’est également enquise des investissements agricoles dans la région, à l’instar d’une exploitation située dans la commune de Hassi-Lefhal (155 km nord d’El-Méniaâ), qui avait enregistré, au cours des dernières années, des résultats "encourageants" en termes de production de la betterave sucrière sur une superficie de huit hectares. Les membres de la délégation, composée notamment de directeurs centraux et généraux, ont été unanimes quant à la convergence des points de vue avec les autorités de wilaya et les différents acteurs du secteur de l’agriculture, sur l’importance de la réalisation de ce projet susceptible de créer de la valeur ajoutée dans cette wilaya où l’ensemble des conditions favorables sont réunies. La délégation ministérielle a tenu, auparavant, une réunion élargie, présidée par le chef de l’exécutif local Benmalek Mokhtar, en présence des représentants de différents institutions et services relevant du secteur de l’agriculture.