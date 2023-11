Le phénomène El Nino devrait durer au moins jusqu’en avril 2024, une situation qui influencera les conditions météorologiques et contribuera à une nouvelle hausse des températures tant sur les terres émergées que dans les océans, a indiqué mercredi, l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Depuis la mi-octobre 2023, les températures de surface de la mer et d’autres indicateurs océaniques et atmosphériques du centre-est du Pacifique tropical présentent des valeurs caractéristiques d’un épisode El Nino, la phase chaude du phénomène El Nino-oscillation australe (ENSO). El Nino s’est développé rapidement en juillet-août et a atteint une intensité modérée en septembre 2023. Il devrait atteindre une forte intensité à son apogée, entre novembre 2023 et janvier 2024. Il est probable à 90 % que cet épisode se poursuive tout au long de l’hiver boréal/été austral, selon le nouveau Bulletin Info-Ni?o/Ni?a de l'OMM. Compte tenu de l’évolution d’épisodes passés ainsi que des prévisions à long terme actuelles, El Nino devrait s’affaiblir progressivement au printemps boréal 2024 selon l’OMM, qui se fonde sur des prévisions et évaluations d’exp erts du monde entier. Le phénomène El Nino - qui a lieu à présent dans un contexte de modification du climat par les activités humaines - se produit en moyenne tous les deux à sept ans et dure en général entre neuf et 12 mois. Il s’agit d’un phénomène climatique naturel caractérisé par un réchauffement des eaux de surface dans le centre et l’est du Pacifique tropical. "Les effets d’El Nino sur la température mondiale se manifestent généralement dans l’année qui suit son apparition, en l’occurrence en 2024. Toutefois, en raison des records de chaleur enregistrés à la surface du globe (terres émergées et océans confondus) depuis le mois de juin, 2023 est désormais en passe de devenir l’année la plus chaude jamais observée", a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, cité dans un communiqué de l'OMM. Le responsable a par ailleurs fait savoir que l'année prochaine "pourrait être encore plus chaude", soulignant que cette situation était incontestablement due au rôle que jouent les activités humaines dans l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (GES), lesquels retiennent la chaleur. Les phénomènes extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les feux de forêt, les fortes pluies et les inondations, a-t-il ajouté, s’accentueront dans certaines région s et auront de lourdes conséquences, "voilà pourquoi l’OMM a à cœur de mettre en œuvre l’Initiative en faveur d’alertes précoces pour tous, afin de sauver des vies et de réduire au minimum les pertes économiques", a-t-il expliqué. Ces derniers mois, les températures moyennes mensuelles de surface dans le centre-est du Pacifique équatorial ont beaucoup augmenté, passant de près de 0,5 C au-dessus de la moyenne en mai 2023 à environ 1,5 C au-dessus de celle-ci en septembre 2023. Selon les prévisions et évaluations d’experts les plus récentes, il est très probable que ce réchauffement se poursuive dans le centre-est du Pacifique équatorial pendant au moins les quatre prochaines périodes trimestrielles qui se chevauchent (novembre 2023-janvier 2024, décembre 2023-février 2024, janvier-mars 2024 et février-avril 2024).