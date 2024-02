Des dizaines de colons sionistes extrémistes ont pris d'assaut dimanche les esplanades de la mosquée Al-Aqsa, à El-Qods occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa.

Selon des témoins oculaires cités par Wafa, les colons ont profané la Mosquée sainte depuis la porte des Maghrébins, effectuant des actes de provocation dans les cours de la mosquée sainte.

Les forces d'occupation sioniste continuent d'empêcher les Palestiniens d'entrer dans la vieille ville ou dans la mosquée d'Al-Aqsa, provoquant une diminution du nombre de fidèles pour le cinquième mois consécutif.

Troisième site le plus saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et les agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l’identité culturelle de la ville sainte, rappelle Wafa.