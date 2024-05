L'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) a annoncé, mercredi dans un communiqué, l'organisation, le 30 mai prochain, d'une journée portes ouvertes au profit des bacheliers, des étudiants et des cadres d'entreprises pour s'informer des programmes de formation de l'école. Organisée au siège de l'ESAA à Alger, l'évènement a pour but d'offrir "une opportunité de découvrir les programmes de formation de l'école et de partager une expérience immersive axée sur l'excellence académique", a fait savoir la même source. Selon l'ESAA, cette journée représente aussi une opportunité de découvrir l’ensemble des programmes dispensés, les formations initiales, les licences et masters ainsi que les formations continues "MBA", "Executive MBA" et "MBA spécialisés". Au programme de la journée, les équipes de l’Ecole proposeront des ateliers interactifs d'accompagnement dans le but d’aider les futurs candidats à réussir les concours d’accès et les assister dans leurs choix de formation. D’autres ateliers seront au rendez-vous ainsi qu’un "Pôle Information" permanent. A noter que cette jou rnée d'information, qui sera suivie par deux autres journées "portes ouvertes" les 27 juin et 21 juillet prochains, est ouverte au grand public, de 09h à 17h, après inscription sur le site web de l'école, notamment aux bacheliers, aux étudiants, aux cadres d'entreprise ainsi qu'aux parents. L'ESAA met également à la disposition des candidats souhaitant s’inscrire aux programmes, une plateforme d'admission, disponible sur son site web. Pour rappel, l'ESAA est un établissement public algérien, créée en 2004, dans le cadre d'un projet de coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur qui forme des managers et dirigeants d'entreprises.