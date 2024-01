Présidant l'ouverture des travaux de la journée d'étude sur la relation entre le secteur de la formation professionnelle et le partenaire économique sous le thème "la formation professionnelle et le partenariat économique- des perspectives prometteuses", au Cercle national de l'Armée à Alger, M. Merabi a souligné que son secteur tend à atteindre 70% de diplômés formés en mode apprentissage, et ce, "à travers la mobilisation des moyens nécessaires en commençant par l'arsenal juridique et organisationnel et les ressources financières et humaines pour un meilleur encadrement de l'opération de formation".

Pour donner une grande impulsion à ce mode de formation, "il était nécessaire, a-t-il dit, de renforcer et de consolider la relation entre notre secteur et les différents partenaires économiques, qui jouent un rôle pivot dans la réussite de l'opération de formation, en contribuant à l'actualisation des programmes de formation et en facilitant l'accés des apprenants aux entreprises économiques et leur intégration professionnelle".

Le ministre a relevé que cette journée d'étude a été placée sous la supervision des walis afin de promouvoir le rôle économique des collectivités locales dans le développement et la diversification de l'économie nationale, et leur permettre de participer à la transition vers une économie diversifiée et affranchie de la rente pétrolière, et ce, en concrétisation de l'un des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

En concrétisation de ces objectifs suprêmes, le ministre a indiqué que son secteur a mis en place une stratégie visant à généraliser l'approche économique dans la gestion des établissements de formation, toutes catégories confondues et à les relier à leur environnement économique, soulignant que "parmi les bases de cette stratégie, figure le mode de formation par apprentissage permettant de l'adapter aux exigences de la modernisation et aux besoins du marché du travail".

Le ministre a également relevé la signature de plusieurs accords, notamment avec les entreprises économiques nationales, dans l'objectif de définir leurs besoins en main d'œuvre qualifiée et suivre les changements en la matière, à travers l'actualisation de sa nomenclature des filières et des spécialités de la formation professionnelle et la création de nouvelles spécialités, notamment dans les domaines prioritaires prévus dans le plan d'action du Gouvernement.

Le ministre a appelé, dans ce contexte, les responsables du secteur à "se rapprocher des différents acteurs économiques, en vue de conclure davantage d'accords qui permettront de fournir une main d'œuvre qualifiée et d'accélérer la dynamique de création du tissu des micro-entreprises et l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires".

M. Merabi a par ailleurs affirmé que cette rencontre sera l'occasion de débattre des différents outils permettant de consolider et de développer la relation interactive entre le secteur de la formation et les différents acteurs économiques, en explorant les moyens d'accompagner les entreprises économiques pour cerner leurs besoins et assurer la formation continue pour leurs travailleurs.