Le Dr Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et les pays méditerranéens à Genève, a estimé que l'organisation de cette rencontre est une "initiative importante", indiquant que l'organisation d'un forum arabe qui vise à impliquer la société civile dans la confrontation interne, les défis régionaux et internationaux est une "nouveauté".

Le même interlocuteur a ajouté que "l'Algérie a une nouvelle approche qui considère que les pays arabes ne peuvent pas faire face, seuls, à un grand nombre de défis visant l'économie, l'éducation, la sécurité nationale et l'identité". Il a noté que l'Algérie, qui présidera le prochain Sommet arabe, envoie à travers ce forum un message fort, celui de ne pas "marginaliser la société civile des pays arabes, qui peuvent jouer un rôle important pour faire face à ces défis".

Pour sa part, Jaber Al-Harmi, vice-président exécutif de Dar Al-Sharq Media Group au Qatar, a fait savoir que le forum est "une initiative qualitative au niveau de l’action arabe qui rassemble les élites et les institutions de la société civile pour la discussion et le dialogue afin de promouvoir et renforcer l'action arabe commune". Il a ajouté que le Forum d'Oran est "un indicateur de la volonté de l'Algérie pour la réunification arabe et une tentative de réformer ce qui peut l’être à cette étape critique et délicate que traverse la nation arabe".

Pour sa part, le Dr Manal Abdesamad, ex-ministre de l'Information au Liban, a déclaré que "l'Etat algérien a été pionnier dans la mise en avant de la société civile comme élément participant et influent dans tout ce qui peut servir la société, que ce soit sur le plan économique, social ou culturel".

Elle a également estimé qu'"il y a un grand espoir pour que ce forum soit le premier travail participatif et consultatif entre les pays arabes", comme elle a noté que "ce qui distingue ce forum, c'est qu'il donne un large espace à la société civile pour présenter des idées, et discuter des problèmes et des aspirations des peuples".

Pour sa part, le Dr Hussein Abu Omeira, professeur universitaire égyptien spécialisé dans les affaires afro-asiatiques, a estimé que les résultats de ce forum doivent être "forts" et garantir la participation effective de la société civile arabe à relever les défis des étapes à venir.