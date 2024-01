L'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) a annoncé jeudi qu'elle organiserait un forum mondial axé sur l'éthique de l'intelligence artificielle (IA) les 5 et 6 février à Kranj en Slovénie. Les ministres et représentants des 194 Etats membres de l'UNESCO se réuniront pour faire le point sur les progrès accomplis en matière de gouvernance mondiale de l'IA, à l'invitation de la directrice générale Audrey Azoulay et du premier Ministre slovène Robert Golob. Ce forum leur permettra aussi d'échanger sur les réglementations nationales qu'ils élaborent afin de veiller à ce que cette technologie serve le bien commun, a prévu l'UNESCO dans un communiqué. Lors de ce forum mondial sur l'éthique de l'IA, les 194 Etats membres de l'UNESCO feront état de leurs progrès récents et des projets en cours. Ils renforceront également leur coopération en partageant leurs bonnes pratiques réglementaires afin d'éviter un "Far West de l'IA" et s'assurer que cette technologie serve le bien commun. Le premier jour du Forum, une dizaine de groupes privés internatio naux signeront la Recommandation de l'UNESCO, s'engageant ainsi à appliquer les principes éthiques qu'elle énonce. L'UNESCO veut ainsi davantage mobiliser le secteur privé dans la mise en œuvre de pratiques éthiques et la création de technologies dignes de confiance. L'UNESCO lancera également une série de nouvelles initiatives, notamment un réseau d'experts en éthique de l'IA sans frontières - un réseau mondial d'experts pour soutenir les Etats et les décideurs publics, un observatoire mondial de l'éthique de l'IA et la plateforme "Women4Ethical AI". "La Recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle", adoptée à l'unanimité par ses Etats Membres en novembre 2021, a établi le premier cadre mondial dans ce domaine. Elle a également rendu possible la mise en place d'une gouvernance mondiale de l'IA, jusque-là inexistante, qui soit centrée sur l'humain. Deux ans plus tard, plus de 50 Etats ont déjà utilisé les outils méthodologiques et l'expertise de l'UNESCO pour évaluer leur niveau de préparation à l'IA, dans le but d'améliorer leurs lois et politiques nationales, a souligné l'UNESCO dans le communiqué.