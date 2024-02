Au terme de la rencontre de deux jours organisée par la Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) sous le slogan "jeunes d’aujourd’hui, décideurs de demain", les participants ont indiqué que "cette académie qui sera placée sous l’égide de ce conseil devra œuvrer à consacrer la démocratie dans les milieux de jeunes de sorte à promouvoir l’action politique et la démocratie".

La rencontre tenue à la grande salle Ahmed Bey a recommandé également "l’organisation de sessions de formation des jeunes à l’exercice de l’action démocratique par leur initiation aux missions des élus à l’échelle locale et nationale".

Les participants ont préconisé d’étendre les prérogatives du CSJ à l’échelle locale par l’instauration d’une organisation décentralisée de sorte à faire des représentants du Conseil un moyen de liaison entre les autorités de wilaya et les élus locaux.

Le forum qui a regroupé plus de 300 jeunes de 15 wilayas a recommandé d’élargir la représentation des jeunes membres de cette instance au niveau des Assemblées Populaires Communales (APC) et Assemblées Populaires de Wilaya (APW) et d’accorder la priorité aux jeunes engagés dans le travail bénévole dans l’inscription sur les listes des candidats aux élections.

Il a été également appelé à utiliser le numérique dans l’implication des jeunes aux projets locaux et la mise en place de mécanisme de concertation entre les jeunes et les assemblées élues pour écouter leurs idées et prendre en charge leurs préoccupations.

Le forum qui a donné lieu à des débats et travaux en ateliers a été ouvert au premier jour de ces travaux par le président du CSJ, Mustapha Hidaoui en présence d’Ahmed Kharchi, représentant du Conseil de la nation, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Fayçal Bentaleb, de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, et des autorités de la wilaya de Constantine.