Le Bureau du Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien à l'ONU s'est félicité, vendredi, des mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de Justice (CIJ) à l'occupant sioniste pour prévenir les actes de génocide à Ghaza, appelant le Conseil de sécurité à veiller à la mise en œuvre de cette ordonnance.

La CIJ a ordonné à l'entité sioniste de prendre "toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes relevant de l’article II de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide".

La Cour a confirmé qu’elle était compétente dans cette affaire portée par l'Afrique du Sud et a en outre reconnu que "la population civile de la bande de Ghaza reste extrêmement vulnérable" en raison de l’utilisation récurrente de la violence brutale contre le peuple palestinien, ordonnant également à l'entité sioniste de "prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture de services de base et d’une aide humanitaire dont le besoin est urgent".

Tout en se félicitant de cette décision, le Bureau du Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de veiller à la mise en œuvre de l’ordonnance de la Cour, ainsi que des résolutions ES-10/21 et ES-10/22 de l’Assemblée générale et des résolutions du Conseil de sécurité 2712 et 2720 de 2023.

"Un cessez-le-feu immédiat est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures provisoires indiquées par la Cour", a-t-il insisté.

Le Bureau du Comité a réitéré son appel "de longue date" en faveur d’un règlement "juste et pacifique" de la question palestinienne, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies, qui "mette fin à l’occupation, réalise les droits du peuple palestinien, y compris à l’autodétermination et au retour, et réalise la solution des deux Etats sur les frontières d’avant 1967 avec El-Qods-Est comme capitale de l’Etat de Palestine".

Dans un dernier bilan publié vendredi, le nombre de martyrs de l'agression sioniste dans la bande de Ghaza s’est alourdi à plus de 26 000 et environ 64 500 blessés, ainsi que des milliers de disparus sous les décombres des maisons, dont la majorité sont des femmes et des enfants.