Plusieurs monuments historiques et sites de gravures rupestres situés dans la wilaya de Ghardaïa sont proposés au classement et l’inscription au patrimoine local et national, a révélé le chef de service du patrimoine à la Direction locale de la culture et des arts.

"La Direction de la culture et des arts de Ghardaïa a ainsi entamé les procédures administratives et juridiques nécessaires pour l’insertion et l’inscription du ksar en ruine de Sidi Belkacem (Metlili), le site historique de Talazdit (El Ateuf), les gravures rupestres de Daya Ben Dahoua ainsi que des gravures rupestres dans la Zone des sciences (El Ateuf)", a précisé à l’APS Abdelhamid Amiz.

Cette proposition à l’inscription de ces monuments historiques et gravures rupestres au patrimoine culturel classé vise à redonner vie à ces sites, pour qu'ils puissent contribuer aux différents programmes de développement, notamment au niveau des circuits touristiques et culturels, a-t-il souligné.

Ces monuments historiques vivants, qui témoignent du rôle social et économique que jouait ce patrimoine culturel depuis des siècles sont proposés au classement afin de les protéger, les préserver et garantir leurs transmissions aux générations montantes, a expliqué le responsable du patrimoine, précisant que l’objectif tracé par le secteur est de réhabiliter, préserver et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel de la région et son intégration dans une perspective de développement global.

"Nous devons valoriser et capitaliser l’héritage culturel de notre pays notamment le patrimoine culturel de Ghardaïa classé patrimoine universel dans toute sa diversité, afin de renforcer son rayonnement civilisationnel et de veiller à sa protection et son sauvegarde", a ajouté M. Amiz.

Dans cette perspective, la Direction de la culture, en collaboration avec les communes, a entamé une opération de mise en place d’une signalisation des sites patrimoniaux pour informer les usagers de la route sur tout lieu, site culturel ou itinéraire à caractère touristique.

La wilaya de Ghardaïa foisonne d’un patrimoine matériel et immatériel qui lui confère une place primordiale dans la stratégie de développement du tourisme durable devant répondre aux attentes économiques de la population et aux exigences de la protection de l’environnement et des us.

== Un patrimoine universel classé par l’UNESCO ==

Ghardaïa comporte plus de 200 sites et monuments historiques outre un patrimoine universel classé par l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) notamment la vallée du M’Zab, les ksour "villes fortifiées" témoins d’une architecture atypique très étudiée par ses premiers bâtisseurs qui se sont inspirés de nombreux architectes et urbanistes de renom, un système traditionnel hydraulique rarissime qui permet d’irriguer les palmeraies situées dans la vallée du M’Zab.

La région de Ghardaïa se tient sur des sites antiques dont les traces sont visibles dans les nombreuses pierres et gravures rupestres qui témoignent, selon les spécialistes de l’art rupestre, l’existence d’une vie humaine dans la région depuis des milliers d’années et restent en quête d’intérêt pour l’épanouissement d’un tourisme culturel et scientifique.

A ce titre, le site de Talazdit (El Ateuf) a été mis à jour fortuitement après les inondations d’octobre 2008. Selon les responsables de la culture, il renferme des traces et vestiges du premier noyau d’établissement humain dans la région.

Une équipe d’experts du Centre national de recherche archéologique (CNRA) a effectué une étude archéologique et un inventaire depuis 2017 pour déterminer la valeur patrimonial de ce site afin de le préserver et le classer.

"Ces sites de gravures rupestres d’une valeur "inestimable" constituent outre la mémoire de la région exprimée par les différentes représentations et figures fauniques et humaines appartenant à la période libyco-berbère, une matière de référence pour les recherches académiques et historiques sur la région, en plus de leur rôle dans le développement touristique, signale-t-on.