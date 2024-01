Jusqu'à 150 Palestiniens sont tombés en martyrs lors du siège sioniste de l'hôpital Nasser à Khan Younès, la deuxième plus grande ville de la bande de Ghaza, a déclaré samedi Ashraf al-Qedra, porte-parole de l'autorité sanitaire à Ghaza. Les Palestiniens ont été contraints d'enterrer les morts dans la cour de l'hôpital, a déploré Qedra. "Nous avons encore 30 cadavres non identifiés à la morgue de l'hôpital Nasser", a-t-il signalé, ajoutant que "l'hôpital Nasser est confronté à une grave et dangereuse pénurie de sang, tandis que de nombreux médicaments d'anesthésie ont été épuisés".