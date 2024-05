Les Palestiniens tombés en martyrs dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre sont à 56-60%, voire plus, des femmes et des enfants, selon une estimation statistique onusienne présentée, mardi, sur la base des chiffres du ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne.

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, que l'agression barbare des forces d'occupation sionistes avait fait, selon un dernier bilan, 35.173 martyrs.

Sur ces plus de 35.000 martyrs, quelque 25.000 ont été identifiés par le ministère. Il s'agit de "données factuelles", auxquelles s'ajoutent 10.000 martyrs non identifiés, a indiqué Christian Lindmeier, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d'un point de presse à Genève.

L'agression génocidaire sioniste contre Ghaza, qui en est à son 7e mois, a fait 35.173 martyrs parmi les Palestiniens, dont près de 15.000 enfants et plus de 9.800 femmes, et 79.061 blessés, selon un dernier bilan des autorités palestiniennes de la santé.