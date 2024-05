L'association a déclaré dans un communiqué que "la fermeture continue des points de passage, en particulier celui de Rafah - la principale source qui alimente l'ensemble de l'enclave - et l'empêchement total par les forces d'occupation de l'entrée de l'aide humanitaire, y compris la nourriture, les médicaments et le carburant, laisse présager une catastrophe humanitaire et sanitaire imminente".

Et d'ajouter que "l'empêchement par l'occupation de l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Ghaza signifie que la famine est imminente alors que les réserves de nourriture sont sur le point de s'épuiser".

Le Croissant-Rouge a souligné que "le système de santé risque de s'effondrer si le carburant n'est pas fourni pour les générateurs électriques, les ambulances, les usines de dessalement d'eau, et les réseaux d'assainissement".

La société de secours palestinienne a appelé la communauté internationale et les institutions humanitaires internationales à "intervenir de toute urgence en faisant pression sur les autorités d'occupation pour qu'elles ouvrent les points de passage, en particulier celui de Rafah, et permettent un flux fluide, durable et adéquat de l'aide humanitaire en permanence et sans conditions ni restrictions".