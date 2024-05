Dans un message publié samedi soir sur la plateforme "X", Rajagopal a déclaré qu'en "plus de 30 ans de travail et d’engagement auprès des communautés touchées par les déplacements, je n’ai jamais vu une atrocité aussi choquante que celle-ci".

Rajagopal a noté que "des générations ont été contraintes de fuir et d'être déplacées à plusieurs reprises". Malgré les avertissements internationaux croissants concernant l'extension des opérations militaires dans la ville de Rafah, l'entité sioniste a donné de nouveaux ordres d'évacuation dans plusieurs quartiers de Rafah, dans le sud de Ghaza.

Les zones d'évacuation comprennent les quartiers d'Al-Jnaina, de Khirbet al-Adas, les quartiers d'al-Adari et le camp de Shaboura. Les résidents ont été invités à se rendre à al-Mawasi.

La zone manque d’ infrastructures, de réseaux d’égouts, de lignes électriques, de réseaux de communication et d’Internet, selon les autorités palestiniennes.