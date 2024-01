Les fouilles entreprises ces derniers jours, sur décision du ministère de la Culture et des Arts, préalablement informé de la découverte par la direction de la culture, supervisées par le Dr Ouafia Adel, chercheure du Centre national de recherche en archéologie (CNRA), ont abouti à la découverte, sous la scène du théâtre, de 6 tombes renfermant des ossements humains, selon le même responsable qui a affirmé qu’il s’agit de tombes romaines remontant à l’antiquité tardive (entre le IIIe et le Vème siècle de notre ère).

Benamirouche, assurant que le ministère de tutelle "a été immédiatement informé de la découverte", a déclaré qu’une première inspection avait été effectuée, localement, par une commission spécialisée de la direction de la culture et des arts, avait conclu au fait qu’il "pourrait s’agir de tombes datant de l’époque romaine".

Une conclusion confirmée à la fin des "fouilles de sauvetage" qui ont duré une semaine sous la supervision du CNRA.

Le même responsable a ajouté que la découverte de ces ossements, réenterrés depuis, "n’affecte en rien les travaux de restaurations en cours depuis l’année dernière au théâtre régional, construit en 1880 ".

Des travaux visant une réhabilitation totale de cette structure, à l’intérieur du bâtiment et à l’extérieur, y compris de la scène, a-t-il encore ajouté, soulignant que l’entreprise chargée de la restauration veillera à préserver les caractéristiques et l’esthétique du théâtre, notamment sa salle de spectacle, où prévaut le style baroque, très répandu en Europe occidentale et en Amérique latine entre la fin du XVIème siècle et le début du XVIIIème siècle.