Cet académicien, de l’université El Manar en Tunisie, et président depuis 2015 du Conseil scientifique de ce forum international, a souligné que la rédaction de cet "important document scientifique est l’aboutissement d’études menées depuis l’émergence du concept de la Nouvelle brachylogie, en 2012 ".

L’ouvrage "est venu répondre à des demandes répétées d’universitaires du monde entier au sujets des termes liés à ce nouveau concept, multiforme et ne se limitant pas à la rhétorique structurelle et au discours littéraire".

Le Pr. M’henni a indiqué, dans une déclaration à l’APS, en marge du forum international qui se tient jusqu’au 30 octobre au Centre culturel islamique Moubarak-Boulouh, et qui coïncide avec la commémoration du 34ème anniversaire du décès de Kateb Yassine (1929-1989), qu’il "était prévu d’exposer ce dictionnaire au Salon international du livre d’Alger (SILA) mais cela n’a pu se réaliser en raison du retard dans l’impression de l’ouvrage".

Selon le même académicien, le dictionnaire, dans sa première édition, a été préparé par des chercheurs et des universitaires de 12 pays de différents continents, dont des chercheurs d’universités algériennes.

Il a ajouté que le travail académique, explique en détail sur 844 pages, se décline en 142 entrées, chacune d’entre elles étant consacrée à l’explication d’un terme spécifique lié à la brachylogie et émaillée d’exemples littéraires expliquant l’utilisation dudit terme.

Le Pr. M’henni a également déclaré que le dictionnaire explique le sens du terme depuis ses racines historiques qui remontent à l’époque grecque, en particulier avec Socrate, qui a utilisé le concept pour exprimer les relations humaines et les approches littéraires et artistiques (..).

Il est prévu que le dictionnaire soit mis à jour tous les 5 ans, selon le Pr. M’henni qui a souligné que les prochaines éditions s’attacheront à élargir le concept pour inclure les disciplines scientifiques et ne pas le confiner aux seuls aspects littéraires et philosophiques.

Au cours des deux premiers jours de la 10e édition du Forum international Kateb Yacine, qui aborde le thème de "la rencontre" dans l’œuvre katébienne, du même écrivain, quelque 12 communications ont été présentées par des chercheurs et des spécialistes d’universités et de centres spécialisés d’Italie, de France, de Tunisie et du Sénégal, en plus de professeurs de plusieurs universités algériennes.