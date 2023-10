La Confédération africaine de handball a confirmé le décalage d'un jour du coup d'envoi de la phase finale du championnat d'Afrique des nations Senior hommes de handball qui se tiendra désormais du 19 au 29 janvier 2024 en Egypte. "La Confédération africaine de handball informe que la 26e Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes initialement prévu pour se dérouler au Caire, du 18 au 28 Janvier 2024, subira un décalage d’un jour et se tiendra désormais du 19 au 29 janvier 2024", indique l'instance africaine dans un communiqué publié sur son site officiel. Selon la même source, le tirage au sort de la compétition est prévu pour le 15 novembre 2023. Pour rappel, la Fédération égyptienne de handball (EHF) avait annoncé la semaine dernière que le coup d'envoi de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des nations de handball 2024 (messieurs), qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024, a été décalé de 24 heures soit au 19 janvier 2024 et s'étalera jusqu'au 29 janvier . "Ce changement est intervenu sur demande du pays organisateur, en raison de la coïncidence de la date du 18 janvier avec le déroulement du m atch Egypte-Ghana, comptant pour la 2e journée de la CAN-2023 (reportée) de football", a expliqué le trésorier de l'EHF Amro Salah. Le Conseil d'administration de la Confédération africaine de handball (CAHB), réuni début avril 2022, avait pris acte de la candidature unique de l'Egypte pour l'organisation de la CAN 2024, pour la deuxième fois consécutive et la septième de son histoire, rappelle-t-on. Le vainqueur de la CAN 2024 représentera le continent africain au tournoi de handball messieurs aux Jeux olympiques Paris 2024. La 25e édition qui s'est déroulée en juillet 2022 avait vu la participation de 13 équipes après le forfait du Kenya et dans laquelle la sélection algérienne avait terminé à la cinquième place. Le trophée a été remporté par l'Egypte devant le Cap Vert (37-25),qui a atteint ce stade de la compétition pour la 1ere fois de son histoire.