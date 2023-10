Sept pays dont l'Algérie prendront part au Championnat arabe de handball des natifs de 2006 et plus, prévu du 17 au 24 novembre prochain à Mahdia (Tunisie), a annoncé la Fédération tunisienne de la discipline. Outre l'Algérie, les six autres pays attendus sont: la Tunisie qui a engagé deux équipes 2006-2007 et l'équipe B, le Maroc, l'Irak, l'Arabie saoudite avec deux équipes A et B, le Koweït et la Jordanie.