La société Sadid-Diagnopharm spécialisée dans la fabrication de réactifs de laboratoire, de dispositifs et d'équipements médicaux, a signé un accord de coopération avec l'entreprise chinoise Mindray, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.

La cérémonie de signature entre Sadid-Diagnopharm et Mindray a eu lieu mercredi soir au siège du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique sous la supervision du ministre du secteur Ali Aoun.

"Cette coopération prometteuse permettra de renforcer l'innovation et le développement technologique et aura un large impact positif dans le domaine de la santé en Algérie notamment, en facilitant le diagnostic rapide et précis et en contribuant à améliorer les résultats des traitements et de la qualité de vie des malades algériens, précise le communiqué du ministère.