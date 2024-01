L'entreprise Tafadis spécialisée dans le raffinage du sucre en Algérie, filiale du groupe Madar, a signé un mémorandum d'entente avec l'entreprise américaine Reasol, visant à développer conjointement un projet intégré d'industrie sucrière, a indiqué jeudi le groupe public dans un communiqué.

Le document a été paraphé, mercredi soir à Alger, par les représentants des deux sociétés, en marge d'une rencontre entre le groupe Madar et une délégation d'affaires américaine qui effectue depuis le 21 janvier en cours une visite en Algérie, organisée par le Conseil d'affaires algéro-américain (USABC), pour explorer des opportunités d'investissement.

"Ce mémorandum jettera les bases d'un partenariat stratégique entre Tafadis et Reasol, firme texane réputée dans le domaine agroalimentaire", selon le communiqué de Madar.

L'objectif est de développer conjointement un projet intégré allant de la culture "à grande échelle" de la betterave sucrière jusqu'à sa transformation industrielle, afin de produire "un sucre blanc 100% algérien répondant aux meilleurs standards internationaux", explique la même source.

A travers ce partenariat "stratégique", Tafadis ambitionne de conquérir de nouveaux marchés à l'export et pénétrer notamment le marché américain, souligne-t-on.

Concernant la rencontre entre Madar et la délégation d'affaires américaine, le groupe public a souligné dans son communiqué l'importance des échanges, "fructueux sur les perspectives de coopération et de partenariat entre les deux parties".

"Nous sommes ravis d'avoir pu discuter avec cette délégation de haut niveau venue des Etats-Unis. Cet échange nourri confirme le fort potentiel existant en matière d'investissement et de projets communs entre nos entreprises dans de nombreux secteurs stratégiques", a déclaré le PDG de Madar, Amara Charaf-Eddine cité dans le communiqué.

De leur côté, les hommes d'affaires américains ont fait part de leur intérêt pour le marché algérien et leur volonté d'étudier les modalités de nouveaux partenariats industriels et technologiques avec le groupe Madar, permettant de renforcer la coopération économique entre l'Algérie et les Etats-Unis, selon le communiqué.

Fondée par le groupe Madar en 2022 avec un capital initial de 10 milliards de dinars, Tafadis active dans le domaine du raffinage, de la production et de la commercialisation de sucre (blanc, roux et liquide).

La société, dotée d'une raffinerie "ultramoderne", affiche une capacité de production mixte de 2.000 tonnes par jour.

Quant à l'entreprise Reasol, elle active principalement dans l'industrie du pétrole et du gaz, en proposant des solutions et produits spécialisés pour les marchés mondiaux de l'énergie et des infrastructures.