Le nouveau Directeur général de l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP), Omar Kadri a été installé, dimanche à Alger, dans ses nouvelles fonctions en remplacement de M. Abdelhalim Foul, appelé à d'autres fonctions, indique un communiqué du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

La cérémonie d'installation qui s'est déroulée au siège de l'organisme, a été présidée par le ministre du secteur, Lakhdar Rekhroukh, en présence des cadres centraux du ministère.

En marge de cette cérémonie, le ministre a inspecté les capacités de cet organisme, placé sous tutelle du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, où il a suivi un exposé sur les activités dans lesquelles le CTTP se spécialise, selon la même source.

Parmi les principales activités figurent l'étude et le suivi des travaux de réalisation des grands projets, notamment les routes, les ouvrages d'art des aéroports et des ports, ainsi que les voies ferrées, en sus du contrôle de la stabilité et de la continuité de ces projets, afin de prévenir divers risques techniques pouvant être rencontrés pendant la phase de réalisation.

M. Rekhroukh s'est, également, enquis des laboratoires techniques, des équipements et des moyens utilisés en matière de contrôle technique des travaux publics, ainsi que du centre du réseau d'information.

Rencontrant les travailleurs et cadres du CTTP, le ministre a souligné "l'importance de s'adapter à l'évolution survenue dans le domaine du contrôle technique des travaux publics, qui nécessite, selon lui, une modernisation et une mise à jour des moyens de contrôle et de gestion pour garantir la qualité des projets".

A cette occasion, le premier responsable du secteur a donné des instructions pour renforcer les laboratoires du CTTP avec les outils et les moyens modernes dont il a besoin, soulignant la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la formation et à la recherche, d'autant que l'organisme est un outil technique "important" en matière de contrôle technique des travaux publics, conclut le communiqué.