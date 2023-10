Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, le suivi du projet de création de nouvelles wilayas déléguées dans le Sud et les Hauts-Plateaux, dans l'attente de la création ultérieure de nouvelles wilayas dans le Nord du pays, indique un communiqué du Conseil des ministres.Le président de la République a ordonné "le suivi du projet de création de nouvelles wilayas déléguées dans le Sud et les Hauts-Plateaux, sous la supervision directe du ministre de l'Intérieur et en coordination avec les secteurs concernés, dans l'attente de la création ultérieure de nouvelles wilayas dans le nord du pays", précise le communiqué.A ce propos, le Président Tebboune a affirmé que la création de nouvelles wilayas déléguées avait pour objectif de "généraliser le développement local, créer des espaces économiques et alléger le fardeau qui pèse sur le citoyen", soulignant qu'il était impératif de "tenir compte des capacités et des potentialités de l'Etat à créer de nouvelles wilayas déléguées", conclut le communiqué.