Un premier groupe de jeunes de la communauténationale à l’étranger est arrivé, vendredi après-midi, à l’Aéroportinternational d’Oran "Ahmed Benbella" pour participer à une caravaned’échange entre les jeunes algériens, organisée à l’initiative du Conseilsupérieur de la jeunesse (CSJ), en partenariat avec la Grande Mosquée deParis, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du chahid.

La responsable de la coopération et des relations internationales au CSJ, Labiad Amani a indiqué, dans une déclaration à l’APS en marge de l’accueil de ce groupe de jeunes de la communauté nationale à l’étranger composé de 7 jeunes, que "le but de cette caravane est de valoriser les compétences des jeunes du pays et ceux établis à l'étranger et de les impliquer en tant que partenaires actifs dans le processus de développement national".

Elle a souligné que la caravane, forte de 40 jeunes (garçons et filles) parmi les compétences nationales à l’intérieur du pays et à l’étranger, "constitue une occasion pour échanger les expériences dans divers domaines et spécialités, à l’instar de la culture, la recherche scientifique, l’entrepreneuriat, la technologie et l’innovation".

De son côté, le coordinateur de la caravane et chargé de la société civile à la Grande Mosquée de Paris, Fouad Miloudi a déclaré que cette caravane, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord signé entre le Conseil supérieur de la jeunesse et la Grande Mosquée de Paris, "se veut une opportunité de rencontre et de cohésion entre la jeunesse algérienne résidante en Algérie".

Il a souligné que la jeunesse algérienne établie à l’étranger présentera,à la faveur de cette caravane, des propositions et des projets au CSJ dansles domaines de l’enfance, de l’environnement et de l’entrepreneuriat.

Le premier groupe de jeunes de la communauté nationale à l’étranger consacrera vendredi soir une visite de courtoisie au moudjahid Bentahar Abderrahmane à son domicile familial et se rendra à la Grande poste, à la place du 1er novembre 1954 et au Théâtre régional "Abdelkader Alloula".

Un deuxième groupe composé de 14 jeunes garçons et filles, issus de lacommunauté nationale à l’étranger, est attendu ce soir à l’Aéroportinternational d’Oran "Ahmed Benbella" pour participer à la caravane.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités de la rencontre des talents de la jeunesse algérienne de l’intérieur et de l’extérieur du pays sous le slogan "Le pays nous rassemble", qui sera organisée du 16 au 20 février dans chacune des villes d’Oran, d’Illizi et de Djanet, par la commission de coopération et des relations internationales du CSJ, en partenariat avec la Grande Mosquée de paris, dans le cadre de la concrétisation du programme de la convention commune entre les deux instances.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel du Conseil supérieur de la jeunesse, issus de sa vision 2023-2033, dans son axe stratégique lié à l’amélioration de la communication entre les jeunes d’ici et d’ailleurs, à l’échange d’expérience et à la célébration de la diversité culturelle en Algérie.

Cette caravane qui s’ébranlera demain samedi à partir de la wilaya d’Oran à destination de la wilaya de Djanet, passant par Illizi, comporte diverses activités.