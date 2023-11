La production de pommes a atteint, dans la wilaya de Khenchela, 1,815 million de quintaux, a indiqué mercredi le directeur des services agricoles (DSA), Saïd Tamen. Cette production permet à la wilaya de Khenchela de se maintenir, pour la cinquième année de suite, au premier rang national en termes de quantités produites, a ajouté le DSA, précisant que la production de pommes a connu une augmentation de l’ordre de115.000 quintaux par rapport à la saison 2021-2022. Le même responsable a cependant souligné que les chutes de grêle ayant affecté certaines zones, à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre derniers, ont occasionné des dommages au fruit avant sa récolte, "empêchant ainsi la wilaya de Khenchela d’atteindre la production de 2 millions de quintaux qu’elle escomptait". M. Tamen a ajouté que la superficie vouée à la culture des pommes au cours de la saison agricole 2022-2023 dans la wilaya de Khenchela, est d’ environ 6.000 hectares, dont plusieurs dizaines d’hectares représentent de nouvelles plantations réalisées dans le cadre de la culture intensive, et qui seront productifs à partir de la saison agricole 2023-2024 Les superficies pomicoles sont réparties sur 5 communes situées dans les régions montagneuse de la wilaya de Khenchela, en l’occurrence Bouhmama, M’sara, Yabous, Tamza, Chelia, Remila et Khirane. Tamen a également fait savoir que la wilaya de Khenchela dispose de 64 chambres froides d’un volume total de 248.000 mètres-cubes pour le stockage en température ambiante et plus de 31.000 mètres-cubes pour le stockage sous froid, permettant la disponibilité du fruit tout au long de l’année.