"Nous sommes en négociations approfondies et avancées avec toutes les parties concernées pour garantir qu'une opération d'aide à Ghaza démarre le plus rapidement possible", a déclaré M. Griffiths, cité par un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) à Genève.

"Une première livraison devrait démarrer demain ou dans ces eaux-là", a poursuivi M. Griffiths.

Interrogé lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève, le porte-parole, Jens Laerke, a expliqué qu'il n'était pas en mesure d'être plus précis sur l'ouverture du passage de Rafah, à la frontière entre l'Egypte et Ghaza.

Il a exprimé "l'espoir que les livraisons pourront commencer le plus tôt possible, d'une manière sûre, sécurisée, durable et, espérons-le, de manière à pouvoir être étendues".

Martin Griffiths et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se trouvent en Egypte pour négocier les détails de l'entrée notamment avec les autorités égyptiennes.