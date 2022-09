Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh et le ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, Nani Chrougha ont affirmé, mardi à Nouakchott, la détermination des deux pays de "porter leurs relations à un niveau de partenariat stratégique".

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du comité de suivi préparatoire de la Grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, M. Rekhroukh a souligné que "les deux pays sont appelés à porter leurs relations à un niveau de partenariat stratégique, au mieux de leurs intérêts et de leurs aspirations communes".

En tête des projets conjoints entre l'Algérie et la Mauritanie figure la réalisation de la route Tindouf-Zouérate qui devrait "ouvrir des perspectives prometteuses pour les zones frontalières et garantir le développement au profit des deux peuples frères".

Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base a relevé, dans ce sillage, "la détermination de la partie algérienne d'entamer les ateliers des études techniques sur cette route, et d'œuvrer à lever touts les obstacles pouvant entraver sa réalisation".

Rekhroukh a fait remarquer que "plusieurs réalisations ont été obtenues ces dernières années entre les deux pays", et que "beaucoup de domaines restent encore inexploités", indiquant que cet objectif ne saurait être réalisé sans la contribution des opérateurs économiques algériens et mauritaniens qu'il a exhortés à bénéficier des opportunités offertes par le nouveau code des investissements.

De son côté, le ministre de l'Equipement et des Transports mauritanien a affirmé que les relations bilatérales "sont caractérisées par une coopération riche dans plusieurs secteurs vitaux, une coopération animée par des liens de fraternité, un destin commun et une volonté ferme des deux présidents des pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la promouvoir au mieux des intérêts communs".

"Nous savons pertinemment que pour relever les défis conjoncturels actuels, à savoir : la crise énergétique et alimentaire, à laquelle s'ajoutent les retombées de la Covid-19, nous sommes appelés, aujourd'hui plus que jamais, à coopérer davantage et à mener un travail sérieux pour développer et booster nos relations bilatérales", a-t-il affirmé.

Et d'ajouter que les accords et programmes d'action à conclure lors de cette session constitueront "une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays".

La route reliant Tindouf à Zouérate constituera, elle, "l'événement phare qui marquera l'histoire de ces relations, en ce sens qu'il contribuera assurément à animer les échanges commerciaux et à conforter les liens socioculturels entre les peuples algérien et mauritanien", a-t-il souligné.

A noter que la réunion du comité de suivi, co-présidée par le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh et le ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, se réunit avant la tenue, mercredi, de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne.