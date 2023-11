L'ambassade de Palestine à Alger a salué la tenue d'une séance extraordinaire à l'Assemblée populaire nationale (APN), la semaine dernière, en soutien au peuple palestinien qui fait face à l'agression sioniste barbare, indique dimanche un communiqué de l'APN.

L'ambassade de Palestine à Alger a adressé une lettre de remerciements à l'APN après la tenue d'une séance extraordinaire en soutien au peuple palestinien qui fait face à l'agression sioniste barbare, précise le communiqué.

Elle a également salué "l'allocution prononcée par le président de l'APN, Brahim Boughali, dans laquelle il a réitéré le soutien et la solidarité de l'Assemblée avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance et face au génocide perpétré par l'occupation sioniste".

L'ambassade a noté que l'APN "a été le premier Parlement arabe à tenir une séance extraordinaire", ce qui "reflète la position constante du peuple algérien et de ses dirigeants en faveur de la cause palestinienne".

Pour rappel, l'APN avait tenu, le 31 octobre dernier, une séance extraordinaire suite aux graves développements enregistrés en Palestine occupée du fait de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et les territoires palestiniens occupés, et ce, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.