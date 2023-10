Après un mois de septembre aux températures record, l'année 2023 sera avec quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport publié vendredi par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). "Il existe une probabilité de plus de 99% que 2023 se classera comme l'année la plus chaude jamais enregistrée", a déclaré l'agence américaine de référence. Septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud en 174 ans de relevés mondiaux, a confirmé la NOAA. L'observatoire européen Copernicus avait déjà annoncé ce record début octobre. "Le mois de septembre 2023 était le quatrième mois d'affilée de températures record", a déclaré la scientifique en cheffe à la NOAA, Sarah Kapnick, dans un communiqué, relayé par les médias, soulignant que c'était non seulement le plus chaud mois de septembre enregistré, "mais c'était de loin le mois le plus anormalement chaud" dans tous les relevés de l'agence. "Pour le dire autrement, septembre 2023 était plus chaud que le mois de juillet moyen de 2001 à 2010", a-t-elle expliqué. La température mondiale en septembre était 1,44 C au-dessus de la mo yenne du XXe siècle, selon l'agence américaine. Copernicus avait également estimé début septembre que 2023 serait probablement l'année la plus chaude de l'Histoire.