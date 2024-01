L'Assemblée populaire nationale (APN) a remis au Croissant-Rouge algérien (CRA), lundi à Blida, d'importantes aides humanitaires, composées de grandes quantités de lait infantile et de lits médicalisés, au profit du peuple palestinien, a indiqué le président de la chambre basse du Parlement, Brahim Boughali. Dans une déclaration à la presse, en marge de la remise des aides au Croissant-Rouge algérien, au niveau de son dépôt central à Blida, en présence de sa présidente, Ibtissem Hamlaoui, des présidents des groupes parlementaires et de députés, Boughali a précisé que "la séance tenue à l'APN le 31 octobre dernier en soutien à la cause palestinienne a donné lieu à une série de décisions, notamment la défense de la cause palestinienne dans les fora internationaux et l'envoi d'aides matérielles pour atténuer les souffrances de nos frères dans la bande de Ghaza".Ces aides, a-t-il poursuivi, sont composées de grandes quantités de lait infantile estimées à 30.000 unités et de lits médicalisés, soulignant que l'APN était en contact avec les instances au fait des besoins du peuple palestinien, notamment des Ghazaouis.Ces aides humanitaires sont "le fruit des dons et des contributions des députés et du personnel de l'APN", a-t-il ajouté, soulignant que ce premier convoi d'aides sera suivi d'autres à l'avenir pour "atténuer les souffrances de nos frères en Palestine dont les besoins sont croissants".De son côté, la présidente du CRA a salué le fort élan de solidarité du peuple algérien et des institutions de l'Etat envers le peuple palestinien, précisant que les entrepôts de cette organisation humanitaire "contiennent près de 1.000 tonnes d'aides destinées au peuple palestinien".Affirmant que ces entrepôts restaient ouverts pour recevoir toutes les aides destinées au peuple palestinien, la même responsable a fait savoir que 105 tonnes d'aides, notamment des denrées alimentaires, des couvertures et des médicaments, avaient été envoyées depuis le début de l'agression contre Ghaza.