Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé une base logistique marocaine dans le secteur d'Aousserd, lui infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles, a indiqué, mardi, la Direction centrale du commissariat politique de l'Armée sahraouie dans son communiqué militaire."Dans le cadre de la guerre de libération et de la poursuite des combats, des détachements avancés de l'APLS ont ciblé, par des bombardements intensifs, la base arrière de l'ennemi abritant les postes de commandement de l'armée royale du Maroc, en plus d'un centre logistique dans le secteur d'Aousserd, lui infligeant des pertes considérables", lit-on dans le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS).Des détachements avancés avaient bombardé, dimanche, la même base, provoquant ainsi un état de panique dans les rangs des soldats de l'occupant.Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles, a conclu le communiqué.