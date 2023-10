Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a affirmé, dimanche, que "l'entité sioniste a franchi dans son agression contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie toutes les lignes rouges", estimant qu'"il est temps d'agir". "Les crimes de l'entité sioniste ont franchi les lignes rouges, ce qui pourrait obliger tout le monde à entreprendre des mesures. Washington nous demande de ne rien faire, mais elle continue d'apporter un large soutien à l'entité sioniste", a-t-il indiqué dans un message posté sur la plateforme X (anciennement Twitter). Ebrahim Raïssi a indiqué, plus tôt, dans une autre déclaration à la chaîne d'information qatarie Al Jazeera que "l'Iran ne suivrait pas les instructions des Etats-Unis". L'entité sioniste a accentué depuis vendredi ses bombardements contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, ciblant comme jamais des Palestiniens innocents. Selon la ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaileh, les forces d'occupation sionistes "ne se contentent désormais pas de tuer des Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée, mais s'acharnent aussi contre tout espoir de survivre" dans les territoires occupés. "A Ghaza et en Cisjordanie, les forces d'occupation ne cherchent pas qu'à tuer des Palestiniens, mais tuent aussi quotidiennement tout espoir de survivre ou de sauver les survivants sous les décombres des maisons bombardées", a déploré la ministre dans un communiqué repris par l'agence de presse palestinienne Wafa. Les autorités sanitaires palestiniennes ont fait état dans un nouveau bilan provisoire de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et de la Cisjordanie occupée de "7.703 Palestiniens tombés en martyrs dans la bande de Ghaza, dont 3195 enfants et 1863 femmes, et 111 autres en Cisjordanie occupée".