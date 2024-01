Abdo a expliqué que Ghaza souffre d'une "grave pénurie" de vivres et que le flux de l'aide qui arrive a diminué d'une moyenne de 500 camions avant l'agression sioniste à moins de 100 actuellement, évoquant une "grave famine et des pénuries partout" dans l'enclave palestinienne.

"Les gens meurent de faim. Plus d'un demi-million de Palestiniens souffrent à cause des conditions hivernales rigoureuses et du manque de nourriture. Actuellement, plus de la moitié de la population de Ghaza souffre d'une faim extrême. Tous les habitants du nord de Ghaza sont confrontés à de graves conditions de famine", a-t-il expliqué.

Selon lui, les soldats sionistes ont ouvert le feu sur ceux qui tentaient d'atteindre les camions de nourriture entrant en petit nombre à Ghaza du sud vers le nord, faisant des dizaines de martyrs. Le tout a été documenté, dit-il.

Et d'ajouter : "Nous parlons d'une famine délibérée, en particulier dans le nord de Ghaza, les enfants sont les plus touchés par cette situation".

"La plupart des nourrissons ont besoin de lait et les mamans sont à peine capables de faire face à cette situation, en plus du manque de fournitures médicales et de médicaments", a alerté Rami Abdo.