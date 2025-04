L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a reçu une délégation de l'entreprise chinoise "LONGI", spécialisée dans les énergies renouvelables, pour examiner un projet de fabrication de panneaux solaires que la société envisage de réaliser en Algérie. Lors de cette réunion, présidée par le directeur général de l'Agence, M. Omar Rekkache, la délégation chinoise, conduite par M. Jin James, président de l'entreprise pour la région Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale, a présenté les grandes lignes du projet dont les différentes étapes de sa mise en œuvre et sa valeur ajoutée, ainsi que les conditions requises pour sa concrétisation, indique un communiqué de l'Agence. A cette occasion, M. Rekkache a souligné que des concertations sont en cours avec les services du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, afin de réunir toutes les conditions nécessaires à l'accompagnement de l'entreprise chinoise dans la réalisation de son projet d'investissement. Lors de cette rencontre, les cadres du ministère ont fourni à la partie chinoise des explications sur le processus et les procédures d'investissement en Algérie, ainsi que sur les avantages, incitations et garanties offerts à l'investisseur étranger à toutes les étapes de la concrétisation de son projet, conclut le communiqué.