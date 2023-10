L'ambassadeur d'Ethiopie à La Havane, Genet Teshome Jirru, a réitéré le soutien de son pays à la juste cause du peuple sahraoui, lors d'une visite de courtoisie à l'ambassade de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Cuba, rapporte samedi l'agence de presse sahraouie SPS. SPS a rappelé à cette occasion que l'Ethiopie a reconnu la RASD le 24 février 1979 et depuis lors, les deux pays entretiennent d'"excellentes relations". La République sahraouie dispose d'une ambassade en Ethiopie et d'une mission permanente auprès de l'Union africaine (UA), basée à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Sur le plan diplomatique, la RASD était présente au 20e sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA, UA actuellement), tenu à Addis-Abeba et où le Nigeria avait annoncé la reconnaissance de la République sahraouie, d'après la même source. Compte tenu des succès de la RASD au sein de l’UA, le Maroc s’est engagé dans une campagne effrénée pour discréditer la République sahraouie, membre fondateur de l’organisation continentale, imposant notamment de nombreux obstacles au processu s de paix, écrit SPS à ce sujet. Et de poursuivre dans le même contexte que l'occupant marocain "continue de faire obstacle à la légalité internationale et de saper les efforts de l'UA et de l'ONU pendant toutes ces années dans la recherche d'une solution permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'indépendance et de mettre fin à un conflit de longue date qui ne profite en rien à la région".