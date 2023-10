Le ministère palestinien de l'Education a déclaré lundi que les autorités sionistes avaient entravé l'accès des élèves et des enseignants palestiniens à 27 écoles du sud de la Cisjordanie. Jibril Dababsa, directeur des relations publiques à la direction de l'éducation du district de Yatta (sud d'El Khail), a déclaré que l'armée sioniste "a fermé toutes les entrées des villages et des zones d'habitations du sud d'El Khalil et a obstrué l'accès des élèves et des enseignants à 27 écoles". Dababsa a dénoncé ces mesures arbitraires, affirmant qu'elles "violent le droit d'accéder à l'école et d'obtenir une éducation". La Cisjordanie subit, depuis des mois, les incursions de l’armée sioniste ainsi que des attaques menées par les colons.