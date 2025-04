L’Office national du tourisme (ONT) vise à pénétrer de nouveaux marchés touristiques, afin de promouvoir la destination algérienne, a indiqué, mercredi à Oran, la Directrice générale de l’Office, Saliha Nacer Bey. L’ONT, qui est actuellement présent sur des marchés classiques, cherche à s’ouvrir à d’autres horizons tels que l’Asie, l’Europe du Nord, le Royaume-Uni et l’Espagne, au cours de l’année 2025, dans l’objectif d’attirer des touristes de diverses nationalités, a précisé Mme Nacer Bey à l’APS, en marge de la 15e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, des équipements et des services hôteliers et de restauration, ouvert, mercredi, au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran. Dans le cadre de son programme d’action, l’ONT prévoit de participer à plusieurs manifestations internationales, notamment le salon du tourisme en Chine, en mai prochain, ainsi qu’à l’exposition internationale Osaka-Kansai au Japon, qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025. Il participera également à d’autres événements mondiaux pour mieux faire connaître la destination algérienn e. L’office a déjà pris part, cette année, à des événements touristiques internationaux en Russie (Moscou) et en Croatie, selon la même responsable, qui a précisé que "l’ONT s’adapte à l’évolution du secteur en utilisant les nouvelles technologies pour promouvoir la destination algérienne, tant au niveau national qu’international". Dans le cadre de sa participation à cette 15e édition du salon d’Oran, l’ONT propose des visites virtuelles à l’aide de technologies innovantes, permettant au public de découvrir la beauté de l’Algérie et ses atouts touristiques et culturels. A noter que cette manifestation, organisée par l’agence de communication et d’événements "Astra", comprend également des conférences abordant plusieurs thématiques, telles que le développement du tourisme durable en Algérie, les nouvelles technologies dans le secteur touristique, les stratégies de marketing numérique pour attirer les voyageurs locaux et internationaux. Des sessions seront également consacrées à l’architecture hôtelière, aux réservations et services, ainsi qu’à l’impact des plateformes numériques sur l’industrie hôtelière et de la restauration.